Sandara hinamon ng ‘shot puno’ si Pokwang

Super touch si Pokwang kay Sandara Park, na kahit anong mangyari, na kahit ano na ang narating nito, na kahit hindi sila madalas nagkikita, o matagal na silang hindi nagkikita, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal nito sa kanya.

Natuwa kasi si Pokwang sa bagong achievement ni Sandara, kaya binati niya ito via X (Twitter).

“Congratulations to my baby Krung sa new TVC. Light na light sa life dusurv. Miss you nak!” sabi ni Pokwang.

At agad ngang sumagot si Sandara, ha!

“Thank you Mommy Poky. Miss you. Shot puno tayo!”

Oh, di ba? Niyaya ng shot puno ni Sandara si Pokwang, at sana nga ay matuloy `yon, ha!

“Yes nak… gusto ko ma-meet mo new baby sister mo si Malia hahahahaha. I love you see you anak!” sabi pa ni Pokwang.

Well, gumanap nga si Pokwang bilang nanay ni Sandara sa pelikulang ‘D’ Lucky Ones’, na kung saan ay bida rin sina Eugene Domingo at Joseph Bitangcol.

Bongga!

(Dondon Sermino)