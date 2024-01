San Miguel-l Corporation-PSA Awards Night! Samboy Lim, Allan Caidic, 3 pa Lifetime Achievement awardee

DALAWANG basketball greats at tatlong champion coach na lahat ay mga maalamat sa kani-kanilang panahon ang pinakabagong batch na bibigyan ng Lifetime Achievement Award sa taunang San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Awards Night sa Enero 29.

Ang mga icon ng hoop na sina Allan Caidic at ang yumaong Avelino ‘Samboy’ Lim ay nakikiisa sa mga mahuhusay sa mundo ng basketball na sina Dante Silverio, Joe Lipa at Arturo Valenzona na pararangalan ng sportswriting fraternity sa bansa sa kanilang napakalaking personal na kontribusyon sa pagpapayaman ng Philippine basketball.

Lahat ng apat na awardees kasama ang pamilya ni Lim, na kinakatawan ng kanyang asawang si Atty. Si Darlene Berberabe at anak na babae, na karate champion na si Jamie Lim, ay inaasahang magdadagdag ng nostalgia sa pormal na pagtitipon sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Ang pagkilala ay dumating sa gabi na ang pinakamatandang media organization sa Pilipinas na pinamumunuan ng presidente nitong si Nelson Beltran, sports editor ng The Philippine Star, ay nagpupugay din sa Gilas Pilipinas sa pagtatapos ng 61 taong paghihintay sa pagwawagi sa mailap na ginto sa basketball sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Pagkakalooban ang Gilas Pilipinas ng President’s Award sa blue-ribbon event na ipinakita ng 24/7 sports app sa bansa na ArenaPlus, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Cignal, MILO at PLDT/Smart bilang mga major sponsor, habang sinusuportahan din ng Samahang Basketbol ng Pilipinas, Premier Volleyball League, Rain or Shine at ni 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero.

Sina Caidic, Lim, Lipa, Valenzona at Silverio ay pawang may kanya-kanyang oras sa paglilingkod sa national men’s team.

Bahagi sina Lim at Caidic ng maluwalhating programa ng basketball ng NCC (Northern Consolidated Cement) na nagwagi sa 1985 Jones Cup at sa 1985 FIBA Asia Championship sa panahon nila sa koponan.

Kahit na matapos ang pag-disband ng NCC, ang dalawa ay nagpatuloy na kumatawan sa bansa sa mga internasyonal na paligsahan kabilang ang 1986 Seoul Asian Games – ang huling pagkakataon na nagpadala ang bansa ng isang all-amateur team sa continental showcase – at ang 1990 Beijing Asiad – sa unang pagkakataon ay all-pro team.

Ang dalawang malapit na magkaibigan, kabilang sa pinakamahusay na manlalaro ng bansa sa lahat ng panahon, ay nagpatuloy sa pag-ukit ng makulay na karera sa PBA.

(Lito Oredo)