Pupusta sa Pistons malaki kakabigin

NAPASAYA ng Detroit ang mga dehadista sa kanilang huling laban nang talunin ang Washington Wizards sa 2023-2024 NBA regular season nitong Lunes, muling sasabak ang Pistons at tiyak na dehado pa rin sila kontra West-leading Minnesota TimberWolves ngayong araw ng Huwebes (Miyerkoles sa Amerika).

Kahit may home court advantage ay dehado pa rin sa odds ang Pistons na may 6.60 laban sa 1.13 ng TimberWolves, halos wala nang hahamigin sa dibidendo ng Minnesota dahil magiging P113 lang ang panalo kada P100 na pusta.

At dahil super dehado ay malaki naman ang plus ng Detroit para maging dikit ang dibidendo, plus 11.5 ang Detroit at maging 1.93 ang knilang odds habang 1.92 ang sa TimberWolves, nasa ilalim pa rin ng team standings sa Eastern Conference ang Pistons na may 4-36 karta, kakapitan nila sina Jaden Ivey, Isaiah Stewart at Alec Burks para sungkitin ang pangalawang sunod na panalo.

Sina Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert at Anthony Edwards naman ang sasandalan ng ‘Wolves, liyamado naman nang bahagya ang Los Angeles Lakers (1.62) kontra dadayong Dallas Mavericks (2.35).

(Elech Dawa)