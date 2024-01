Piolo gustong gumanap na Macoy

Nasa bucketlist pala ni Piolo Pascual ang i-portray ang dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sr. o si Macoy.

Sa interview kasi sa kanya ni MJ Felipe ay nabahagi niya na gusto niyang gawin ang mga out-of-the-box na mga character na malayo sa mga kilig roles na ginawa niya dati.

Nang matanong siya tungkol sa kanyang mga bucket list, si former President Marcos, Sr. ang kanyang sinagot.

“I expressed my intention to do a Marcos biopic. Ferdinand Marcos, I mean the former president. Kasi I grew up in that era, I was born in the 70s, he was still the president back then up to the 80s. I grew up, my mom was working in Malacañang, so he was a prominent figure in my childhood,”sey niya.

Dagdag niya pa, “That’s something interesting that I’d like to probably do.”

Pero ayon sa kanya, “In the right time, not right now. Definitely, not right now.”

Samantala, ang bongga ng umpisa ng taong 2024 Kay Papa P dahil noong Lunes, January 15, ay inanunsyo ang kanyang next serye na pagbibidahan, ang ‘Pamilya Sagrado’, na tiyak magpapakita ng husay niya sa pag-arte.

Bonggels!