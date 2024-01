P5M puslit na gulay, prutas buking sa 3 warehouse

NASA P5 milyong halaga ng mga puslit umanong gulay at prutas ang nakumpiska ng Bureau of Customs (BOC) sa tatlong warehouse sa Binondo, Maynila.

Sa bisa ng letter of authority (LOA) na inilabas ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio kahapon, sinala­kay ng mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service sa Manila International Container Port (CIIS-MICP) at National Bureau of Investigation-Anti-Organized and Transnational Crime Division (NBI-AOTCD) ang mga bodega sa San Nicolas, Sto. Cristo at El Cano na nagresulta sa pagkakadiskubre ng ilang daang karton ng mga gulay at prutas.

Ayon kay BOC-CIIS director Verne Enciso, natagpuan sa warehouse sa San Nicolas ang nasa P2 milyong halaga ng mga imported broccoli.

Samantala, nasa P2 milyon din ang halaga ng mga nasamsam na bell pepper, garlic sprout, volcanic sweet potato, cauliflower, lotus root, corn, spinach, romaine lettuce, mushroom, orange, strawberry, grapes, pear, melon, kiwi, mansanas, longan at cherry tomato sa warehouse ng WSH Trading sa Sto. Cristo.

Nadiskubre naman sa El Cano ang mga kahon ng cauliflower, yam, water bamboo, lotus root, spinach, kamatis, repolyo, crown daisy at mansanas na nagkakahalaga ng P1 milyon.

Bibigyan ng 15 araw ang mga may-ari ng mga bodega para magsumite ng kanilang dokumento bilang patunay na hindi puslit ang kanilang mga produkto.

Kapag nabigo silang masunod ito, kukumpiskahin ang mga produkto at sasampahan sila ng mga kaukulang kaso.