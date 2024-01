Hindi na papatawan ng value-added tax (VAT) ang mga house and lot na nagkakahalaga ng P3.6 milyon pababa.

Ito’y matapos itaas ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang VAT exemption threshold sa bentahan ng house and lot, at iba pang residential dwell-ings sa P3.6 milyon mula sa P3.199 milyon.

Sa inisyung Revenue Regulations No. 1-2024 ni BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr., binanggit dito na “for VAT ex-emption purposes, the sell-ing price threshold of the sale of house and lot, and other residential dwelling from P3,199,200 to P3,600,000.”

Ang pagbabago ay alinsunod sa itinatakda ng Section 109 (P) ng National Internal Revenue Code na bawat tatlong taon ay dapat magkaroon ng adjustment sa halaga, gamit ang Consumer Price Index ng Philippine Statistics Authority.

“This timely increase in VAT exemption shows our commitment to Excellent Taxpayer Service,” saad ni Lumagui.

“This increase in the selling price threshold, for VAT exemption purposes, of the sale of house and lot, and other residen-tial dwelling from P3,199,200 to P3,600,000 gives testament to the BIR’s improved and updated services,” dagdag ng BIR chief.