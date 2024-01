Mag-asawa binugaw 2 anak sa online kalaswaan, Arestado

ARESTADO ang isang mag-asawa habang nasagip ang dalawa nilang menor de edad na anak sa Lanao del Norte na kanilang ibinubugaw sa online sa kanilang mga parokyano sa ibang bansa.

Hindi pinangalanan ang mag-asawang suspek na himas-rehas na ngayon matapos silang dakpin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation – Anti-Human Trafficking Division sa kanilang bahay noong Martes nang hapon.

Nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Lanao del Norte ang dalawang anak na babae ng mga ito na edad 4 at 5.

Base sa ulat ng NBI Lanao del Norte, mahigit isang linggo nilang minamanmanan ang mga suspek. Gamit ang drone ay tinitiktikan nila ang bahay ng mga ito at agad nila itong sinalakay nang makakita sila ng mga ebidensiya.

Sinubukan pang itapon ng babaeng suspek ang kanyang cellphone nang ito ay aarestuhin pero nakuha ito ng awtoridad at doon ay tumambad ang iba pang ebidensiya ng pangbubugaw nila sa kanilang mga anak sa online.

Natuklasan din ng NBI Lanao del Norte na mahigit isang taon nang pinagkakakitaan ng mag-asawa ang kanilang mga paslit na anak sa pamamagitan ng pag-video sa mga ito habang hubo’t hubad at saka ibebenta sa mga parokyano nilang dayuhan.

Nag-ugat ang operasyon laban sa mag-asawa matapos na maaresto ang isang Briton sa kanilang bansa at natuklasang galing sa Pilipinas ang mga malalaswang video at larawan nakum­piska rito.

Natunton kalaunan ng NBI na sa Lanao del Norte nagmula ang mga materyal.

Patong-patong na kasong Qualified human trafficking, online sexual exploitation for children at anti-child abuse law ang kinakaharap ng mag-asawang suspek.

(Edwin Balasa)