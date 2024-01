Tinuligsa ni House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co si Albay Rep. Edcel Lagman sa pagkuwestiyon nito sa ginawang pagtataas ng Bicameral Confe¬rence committee sa unpro-grammed appropriations ng 2024 national budget.

Ayon kay Co dapat ireklamo rin ni Lagman ang kanyang sarili dahil hinayaan niya itong mangyari sa mga nagdaang ta-on.

“When he was a member of the Bicameral Conference Committee in 2023 he also approved unprogrammed funds of the same amount as 2024,” sabi ni Co. “Was it because he was recently excluded from the bicameral com-mittee that he now claims unprogrammed funds are illegal?”

Ipinunto ni Co na dati na ring naging miyembro si Lagman ng House Committee on Appropriations at kahit na minsan ay hindi siya nagreklamo sa unprogrammed appropriations.

“Why complain now?” tanong ng kongresista. “Perhaps the gentleman from the first district of Albay is becoming more forgetful.”

(Billy Begas/Eralyn Prado)