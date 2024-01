June Mar Fajardo burado na sa BPC

OUT si seven-time Most Valuable Player June Mar Fajardo sa PBA Commissioner’s Cup Best Player of the Conference race, humaharabas ang do-it-all forward ng Ginebra na si Christian Standhardinger.

Pagkatapos ng eliminations, nakaipon si C-Stan ng 38.0 statistical points mula sa averages na 17.3 points, 9.6 rebounds, 5.3 assists at 1.2 steals.

Pumapangalawa ang teammate ni Fajardo sa San Miguel na si CJ Perez (35.2 SPs) sa isinusumiteng 16.5 points, 7.1 rebounds, 3.8 assists, 2.1 steals bawat laro.

Pangatlo sa listahan si Arvin Tolentino ng NorthPort sa hinamig na 35.1 SPs mula league-leading 22.4 points, 5.7 rebounds, 2.4 assists, 1.9 steals per outing.

Nasa fourth si Calvin Oftana ng TNT sa 35.0 SPs, kasunod si Scottie Thompson ng Ginebra sa 32.5 SPs.

Kukumpleto sa top 10 sina Maverick Ahanmisi (31.3 SPs) ng Ginebra, Jio Jalalon (31.2) ng Magnolia, Mark Barroca (29.2) ng Hotshots, Chris Newsome (28.4) ng Meralco at Jason Perkins (27.3) ng Phoenix.

Hindi umabot si Fajardo sa criteria na at least 70 percent ng games (11) ng team ay dapat inilaro para makasama sa race.

Nakalimang laro lang sa eliminations ang 6-foot-10 slotman, inabot ng wrist injury noong November 29 bago nakabalik nitong January 12 kontra Blackwater – huling asignatura ng Beermen sa classification phase.

(Vladi Eduarte)