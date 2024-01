Kinastigo ni Senadora Risa Hontiveros ang Bureau of Immigration (BI) dahil sa panibagong eskandalong sumabog sa ka-nilang ahensiya kung saan nabisto ang pag-iisyu ng visa sa mga dayuhang magtatrabaho sa mga pekeng kompanya.

Ginawa ni Hontiveros ang pahayag matapos ipag-utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang malalimang im-bestigasyon sa paglalabas ng work visa sa mga pekeng korporasyon at sole proprietorships na posibleng konektado sa mga Philippine Offshore Gaming Operator.

Pinahintulutan daw ng legal department of BI ang pag-iisyu ng “9G” o pre-arranged employment visas sa mga dayuhan para maging lehitimo ang pagtatrabaho nila sa Pilipinas.

“This is a national security risk. Hindi natin alam baka mga sindikato at kriminal na ang mga nakapasok sa bansa. We also have information that these work visas are what foreign nationals use to work for Philippine Offshore Gamin¬g Opera-tors. Sisiyasatin namin ito sa susunod na hearing,” sabi ni Hontiveros.

“I do welcome the Department of Justice (DOJ) directive that orders the BI to stop granting work visas requested by fake companies. Isang mahalagang hakbang ito para matigil ang mga kababalaghan sa ahensiya,” dagdag pa niya.

Sabi ni ni Hontiveros, nanguna sa serye ng mga pagdinig sa korapsyon sa BI na kilala sa tawag na “Pastillas Scam,” dapat paigtingin pa ng ahensiya ang paglilinis sa hanay nito.

“Mag-aapat na taon na mula noong unang naisiwalat ang “pastillas” scam sa BI. Why does it seem like nothing has changed? Kailan pa ba tuluyang maaayos ang BI? Ilang Senate hearings pa ang kailangan? It is disappointing that the agency is front and center of this issue once again,” pagtatapos ng Senate assistant minority leader.

Sa inisyal na imbestigasyon ng BI, natukoy ang 40 travel agencies at liaison officers ang sangkot sa modus, habang 116 employer naman ang nakumpirmang peke.

Pero sa press conference ni Remulla noong Martes, sinabi nitong “more than 500 corporations and thousands and thousands of visas issued with the petition of these corporations which has been presumed validated by the legal de-partment and the visa issuing authority of the Bureau of Immigration.”

Inatasan ng kalihim si BI Commissioner Norman Tansingco na tapusin ang imbestigasyon bago matapos ang Enero.

(Dindo Ma¬tining)