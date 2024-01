Hergie Baycadan, Claudine Veloso malakas tsansa sa Paris Games

PANSAMANTALANG kakatawanin ng mga dating national women’s boxer at Southeast Asian Games (SEAG) medalists Hergie Bacyadan at Claudine Veloso ang Pilipinas sa larangan ng boksing upang mabigyan ng mas malaking tsansa ang bansa na makapagkwalipika sa 2024 Paris Olympics.

Ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo, nakatakdang sumabak sina Bacyadan at Veloso sa dalawang Olympic Qualifying Tournament simula Pebrero 29 hanggang Marso 12 sa Busto Arsizio sa Italy, habang gaganapin naman ang ikalawang Olympic qualifier sa Mayo 23 hanggang Hunyo 3 sa Bangkok, Thailand.

“We are considering them for the qualifiers, but they are still under their original NSA (National Sports Association),” pahayag ni Manalo sa mensahe nito sa Abante Sports.

Minsan nang sumabak at nagwagi sa pandaigdigang kumpetisyon si Bacyadan matapos mapagwagian nito ang ginto sa 2022 Thailand Open at tansong medalya sa 2022 Asian Boxing Confederation Elite Men and Women Championships sa Amman, Jordan. Subalit kinalauna’y lumipat ng isport na vovinam, kung saan matagumpay itong nanalo ng gold medal sa World Championships at silver medal sa nakaraang 2023 Phnom Penh, Cambodia SEA Games sa women’s combat under-65kgs division.

Napabilang naman noon sa Team B si Veloso, na sunod na nadiskubre ang kahusayan sa mixed martial arts, hanggang sa maging miyembro ng national kickboxing, kung saan nanaig ito sa women’s K-1 52kgs category ng gintong medalya sa nagdaang Cambodia Games.

“[Bale] hiram lang sila. No guaranteed slots in the qualifiers of course,” eksplika ni Manalo, na kasama rin sa mga boksingerong lumipad patungong Australia para sa dalawang linggong training camp kasama sina Tokyo Olympics silver medalists Carlo Paalam (men’s 57kgs) at Nesthy Petecio (women’s 57kgs), gayundin sina Olympian Rogen Ladon (51kgs), Mark Ashley Fajardo at Paul Julyfer Bascon sa men’s 63.5kgs, Ronald Chavez, Jr at Marjon Pianar (men’s 71kgs) at John Marvin (men’s under-92kgs). Kasama rin sina Aira Villegas (women’s 50kgs), Riza Pasuit (women’s 60kgs), habang sina Veloso at Bacyadan ay sasabak sa women’s 54kgs at women’s 75kgs, ayon sa pagkakabanggit.

(Gerard Arce)