Hanep sa pasahan ng bola! Nueva Ecija Capitals namudmod ng 50 assists

ITINALA ng Nueva Ecija Capitals ang kabuuang 50 assists sa loob lamang ng isang laro upang manatiling walang dungis kasama ang Biñan sa PSL President’s Cup nitong Lunes sa FilOil EcoOil Centre sa City of San Juan.

Inagaw din ng Quezon ang atensiyon ng liga nang ilabas nito ang kapana-panabik na panalo laban sa bagong saltang Strong Group-College of Saint Benilde para manatili sa unang walong pwesto na magbibitbit sa twice-to-beat na bentahe patungo sa playoffs.

Naitala ng Tatak Gel ng Biñan at ng Capitals ng Nueva Ecija ang kanilang ikasiyam na panalo sa kasingdaming laro upang mapanatili ang kapit sa liderato sa standings.

Tinalo ng Biñan ang Maynila, 110-75, kung saan nanguna muli si Joseph Peñaredondo. Ang high-scoring guard ay gumawa ng 28 puntos sa 11-of-15 shooting mula sa field, kabilang ang anim na three-point connection, upang itakda ang tono para sa tuloy-tuloy na opensiba na laro ng Tatak Gel.

Tila naglakad naman ang Nueva Ecija sa parke sa pagtatala ng kabuuang 50 assists sa pabigo sa Bicol, 123-81.

Ang Nueva Ecija ang nangungunang koponan sa kategorya ng assists na may average 29.4 kada laro.

Limang manlalaro sa pangunguna ni Harvey Pagsanjan, na nagtapos na may 17 markers, ang nauwi sa double figures para sa Capitals. Ang iba pang nakadouble-digits ay sina Roi Sumang (14), Rob Celiz (13), Emman Calo (10) at Will McAloney (10).

Wagi din ang Quezon, sa likod ng solidong laro ni Ximone Sandagon, na napigilan ang late burst ng Strong Group-College of Saint Benide bago napanatili ang 77-75 squeaker.

Nagtala si Sandagon ng 17 puntos, anim na rebounds at apat na blocks. (Lito Oredo)