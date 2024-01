Galing talaga ng Pinoy! John Andre Aguja umakyat sa UCI world rankings

LALONG napatatag ni John Andre Aguja ang tsansa na makapagkuwalipika sa nalalapit na Paris Olympics matapos na maidepensa ang nakatayang men’s junior title sa ginaganap na UCI Mountain Bike Cup sa Kanchanaburi, Thailand.

Inangkin ni Aguja ang gintong medalya sa Thailand MTB Cup1 Juniors upang matagumpay na maidepensa ang titulo at maiangat ang kanyang posisyon sa UCI world rankings.

Dahil sa kanyang back-to-back conquest ng karera, pupuwesto ngayon sa 8th spot ng UCI world juniors rankings si Aguja sa kanyang kabuuang natipon ngayong taon na 242 puntos.

Naungusan na ni Aguja ang mga karibal na sina Hugo Franco Gallego ng Spain (238), Nikolaj Hougs ng Denmark (237) at Omar Wilson ng South Africa (235) upang maging unang Pilipinong siklista na makapasok sa top 10 ng UCI rankings matapos na huling okupahan ang dating pang-11 silya.

Sinabi ni Aguja na pangalawa lamang sa kanyang prayoridad bago ang karera ang UCI rankings dahil mas una sa kanya ang bigyan muli ng isa na namang ginto ang Pilipinas.

“Hindi ko po kasi agad inisip iyung rankings, mas nasa isip ko iyung gold para sa Pilipinas. Iyun naman po kasi ang misyon namin sa Go for Gold, umani ng karangalan para sa bansa,” ayon sa kwento ng 16-anyos mula Iriga City.

Hangad ni Aguja sa ngayon na mabigyan ng tsansa ang koponan na makalaro pa sa sa mas malaking karera para sa MTB Cross Country.

“Sana po matulungan ako ng mga sponsors na mag-compete sa World Cycling. Sana po, mas pag-iigihan ko pa. Hindi po ako magsasawa manalo,” dagdag ni Aguja.

Samantala’y nagwagi naman ng tansong medalya sa juniors at sumama sa podium kay Aguja ang kakampi na si Justine Anastacio.

Naungusan naman ni Indonesian champion Feri Yudoyono ang dalawang Pinoy riders na sina Adrian Nacario, ang PhilCyling champion, at Go for Gold interim teammate James Carl Dela Cruz sa final 800 meters ng karera para pagharian ang junior under-23 elite.

Ang tatlo ay agad nagsagawa ng breakaway sa umpisa pa lamang ng karera habang naipit sa likuran ang local bet at Thai national champion na si Methasit Boonsane, na ginipit sa likuran nina last year champion Gart Gaerlan at miyembro ng Go for Gold na si Dhave Roa.

(Lito Oredo)