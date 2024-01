DOH nagpasaklolo sa mga pulis: Bagets naaadik na sa vape

Nanawagan si Health Secretary Teodoro Herbosa sa Philippine National Police (PNP) na tiyakin na ang mga teenagers ay hindi maglakaroon ng acces sa vapes o electronic cigarettes (e-cigarettes).

Ayon kay Herbosa, sumulat na siya sa PNP kaugnay sa implemetasyon ng batas hinggil sa nasabing produkto.

“We need stronger implementation at ang DOH [Department of Health] magre-remind, but I hope the police, vendors, stores will strictly implement no sales to minors of its vape products,” ani Herbosa.

Ayon kay Herbosa, nalaman na ang paggamit ng tobacco ay bumaba mula sa 29.7 noong 2009 at naging 19 noong 2022 dahil sa sin tax sa tobacco.

“Ang problema, ang tumataas ang e-cigarette. Dati wala ito, ngayon 14 percent ang youth,” dagdag pa ni Herbosa.

Ayon sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, 11 porsiyento ng estudyante ang gumagamit ng tobacco,10% ang naninigarilyo habang 14% ang gumagamit ng e-cigarettes.

Habang sa datos noong 2021 ng Philippine Pediatric Society, lumalabas na 11 porsiyento ng estudyante nasa edad 10-15 ang sumubok ng vapes.

Sa ilalim ng Republic Act No. 9211 (Tobacco Regulation Act of 2003) at Executive Order No. 106 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ipinagbabawal ang pagbebenta o pagpapamahagi ng tobacco products, 100 metro mula sa paaralan, public playgrounds, o ibang pasilidad kung saan makikita ang mga menor-de-edad.

Noong 2022, matapos maging batas ang Vape Bill, binabaan nito ang age restriction mula 21 na ginawang 18 anyos, inalis na rin ang pinalawak na van sa vapes at paninigarilyo ng tabaco products sa pampublikong lugar at pinayagan na rin ang advertisement.

Sinabi ni Herbosa na ang pagtaas ng mga kabataang gumagamit ng vape ay mapanganib sa kanilang kalusugan at sa ibang tao.

Noong nakaraan taon pinaalalahanan ng PNP ang mga estudyante na kukumpiskahin ang kanilang vape kapag nahuling naninigarilyo sa loob ng paaralan. (Juliet de Loza-Cudia)