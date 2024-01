Dingdong napagkamalang si Tom Cruise

Dumalo si Dingdong Dantes sa Philippine Navy New Year’s Call 2024. Alam naman ng lahat na isa siyang reservist, at kitang-kita nga ang pagiging matikas niya sa suot na uniform.

At kaaliw ang mga komento ng mga netizen sa photo niya, na sa unang tingin, akala raw nila ay si Tom Cruise, ha!

Kuhang-kuha raw ni Dingdong ang appeal ni Tom, lalo na ang tikas ng tindig nito.

“Ang guwapo. Parang Tom Cruise ng Pilipinas.”

“Tiger look. Kahit anong suot mo, buhok mo, guwapo pa rin.”

“You’re an amazing person with a heart of gold.”

Anyway, balik TV nga ulit ang ‘Jose and Maria’s Bonggang Villa 2.0’ ngayong Linggo (Jan. 20) sa GMA-7.

At sa pagbabalik nila sa negosyo, mas malaking challenge nga ang haharapin nila. Kung noon ay P500,000 ang quota nila, ngayon ay kailangan nilang maabot ang P1M for the hotel.

Kasama pa rin sa sitcom sina Benjie Paras as Mr. Nero, Pekto as Sol Banayad, Shamaine Buencamino as Mama Au, Pinky Amador as Mommy Janice, Johnny Revilla as Lolo King, Hershey Neri as Marielou, Loujude Gonzalez as Buboy.

At siyempre, ang pinakabagong cast nila ay walang iba kundi si Pokwang, bilang si Tiffany, ang makakalaban ni Marian.

Bongga!

(Dondon Sermino)