Kinumpirma ni Commission on Elections (Comelec) chairman George Garcia na natanggap ng poll body ang mga signature form para sa people’s initiative mula sa tinatayang 400 siyudad at munisipalidad sa bansa.

Kabilang sa kanilang natanggap ay nanggaling sa Quezon City, Manila, Mandaue sa Cebu, Quezon Province, Laguna at Iloilo.

Aniya, 3 percent ng bawat congressional district ay kailangang pumirma kaya kung may distritong tutol sa Charter change ay purnada na agad ito.

Puwede namang 12 percent ng kabuuang botante sa Pilipinas ang kailangang pumirma, katumbas ng higit 8 milyong botante.

Ayon kay Garcia, ministerial lamang ang trabaho nila nga¬yon, ibig sabihin ay tatanggapin ang signature form at mag-iisyu ng sertipikasyon.

“Wala po kaming choice kundi tanggapin ‘yong mga pirma. Hindi po iyan fina-file rito sa main office,” paliwanag ni Gar-cia.

Ang Comelec ang mag-iisyu ng guidelines, direktiba at magdedesisyun kung “sufficient in form and substance.” Maaari rin nilang beripikahin kung ang lagda ay galing talaga sa mga rehistradong botante.

Maaaring iakyat sa korte ang kaso kung may ginawang paglabag sa pangangalap ng pirma tulad ng paggamit ng pondo ng gobyerno.