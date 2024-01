Coco, John Lloyd feeling bagong kasal

Feeling bagong kasal sina Coco Martin, John Lloyd Cruz, base sa Instagram post ng huli.

Pareho ngang dumalo sa kasal ng malapit nilang kaibigan ang dalawa. At sa post ni John Lloyd, nag-congratulate muna siya sa mga bagong kasal.

“Congrats at salamat Mr. & Mrs. Claravall,” sey niya.

At kaaliw nga ang kasunod niyang caption na…

“Pero parang kami ang kinasal ni Coco tonight, sa mga naisip namin.”

Oh, di ba? Super exciting, na mukhang may nilulutong proyekto sina Coco at John Lloyd ha!

And why not? Pareho namang kakaibang mag-isip ang dalawa, ‘di ba? Na pareho nilang mahal ang craft nila, kaya nga si Coco, hindi lang pag-arte ang pinasok, kundi pag-produce at pagdidirek na rin, di ba?

Aba, habang dumarami ang mga kapwa aktor na nakakaharap ni Coco, dumarami rin ang naiisip niyang gawin, ha!

Di ba nga, may bonggang-bonggang proyekto rin sila ni Alden Richards, na ngayon pa lang ay marami na ang nag-aabang.

Aba, kung may Alden na, at may John Lloyd pa ngayon, isang malaking pasabog na ito, ha!

Exciting, di ba?

Sana magtuloy-tuloy talaga. Sana magtulong-tulong ang mga artista para talaga maibalik ang interes ng mga manonood na sumugod sa mga sinehan.

Anyway, kasama rin si Charo Santos-Concio sa wedding na `yon bilang isa sa mga sponsor. May photo nga na kasama niya sina John Lloyd, Coco Martin, Mark Lapid, Direk Olive Lamasan, Malou Santos, at iba pa.

At sa photo na `yon, marami nga ang nagsasabi na unti-unti ay naibabalik na ni Lloydie ang hitsura niya, na fresh na fresh naman siya ulit ngayon, at maganda na ulit ang smile niya, ha!

Well, abangan ang mga susunod na ganap!

(Dondon Sermino)