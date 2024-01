Alessandra malihim sa love life

Malihim sa kanyang love life si Alessandra de Rossi.

Sa tuwing iniinterbyu si Alex (palayaw niya) at nauusisa kung may boyfriend ba siya ay sinasabi niyang wala siyang love life.

Madalas ay nakikiusap din siya na change topic na lang.

Basta usapang love life nga ay hindi game ang sister ni Assunta de Rossi.

Nabanggit na rin niya sa amin na ayaw raw kasi niya na in the future at may mga anak na siya ay mago-Google lang ng mga ito ang past relationships niya.

So kapag sure na raw siya na mauuwi sa kasal ang kanyang relasyon ay saka lang siya magkukuwento.

Well, may point nga naman si Alex, ha!

Anyway, may mga nakakaalam naman kung sino talaga ang boyfriend ni Alex, pero hindi na lang naisusulat ang tungkol doon.

‘Yun na!

(Jun Lalin)