KINUMPIRMA ni Bureau of Immigration (BI) Commissioner Norman Tansingco na 40 travel agency at ilang liaison officer ang kasabwat ng sindikato sa pekeng employment visa ng halos 500 dayuhan na nasa bansa.

Kumbinsido rin si Tansingco na sisirit pa ang bilang ng mga illegal alien sa bansa dahil sa nabistong mga pekeng kompanya na ginamit ng mga ito para manatili sa Pilipinas.

Ayon sa BI chief, nakipag-usap na siya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla tungkol dito.

“During our initial investigation, at least 40 travel agencies and liaison officers are suspected of being involved in the scheme, and we reported to the SOJ a total of 116 employers found to be fake,” sabi ni Tansingco.

Noong nakaraang taon, iniulat ng BI sa DOJ ang pag-blacklist sa 459 dayuhan nang lumabas sa audit ng verification and compliance division (VCD) na gumagamit ang mga ito ng mga pekeng kompanya sa kanilang 9 visa application o pre-arranged employment visa para makapagtrabaho sila sa Pilipinas.

“Last November, we recommended to the SOJ the cancellation of the visas of these aliens, as well as the issuance of show case orders against those who were involved in the application,” ani Tansingco. We also recommended the issuance of show cause orders against 4 BI lawyers and the abolition of the Legal Division’s visa task force,” dagdag pa niya.

Nauna nang pinaimbestigahan ni Tansingco ang apat na abogado ng BI na sangkot umano sa nasabing modus.

