Aabot sa tinatayang P6.2 trillion ang ikinakasang National Expenditure Program (NEP) para sa susunod na taon.

Ito ang inihayag ni Department of Budget and Management (DBM) Secretary Amenah Pangandaman bilang maa-gang paghahanda at pagpaplano para sa susunod na taon.

Ayon kay Pangandaman, ang pondong hihingin para sa pambansang budget sa 2025 ay mas mataas ng P432 billion mula sa P5.768 trillion ngayong 2024.

“We will review the numbers again but as of now it’s P6.2 trillion,” ayon sa kalihim.

Nagpadala na ang DBM ng budget call sa lahat ng mga pangunahing departamento ng gobyerno para sa kanilang funding requests sa 2025 noon pang December 27, 2023 at ire-review ito ng Development Budget Coordination Com-mittee.

Sinabi ni Pangandaman na magiging prayoridad sa 2025 national budget ang pagtutok sa mga programang pangkalusugan, edukasyon, at mga malalaking infrastructure projects sa ilalim ng Build, Better, More (BBM).

Sinabi ng kalihim na maaga ang kanilang pagpaplano upang mabusising mabuti ang mga budget request ng lahat ng mga ahensiya ng gobyerno.

(Aileen Taliping)