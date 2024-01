2024 Philracom 3YO Maiden Race bibira

AARANGKADA sa pista ang magka-kuwadrang sina Feet Bell at Ruby Bell para lahukan ang unang stakes race ngayong taon tampok ang 2024 Philracom “3-Year-Old Maiden” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

Makakatagisan ng bilis nina Feet Bell at Ruby Bell ang pitong tigasing kabayo sa distansiyang 1,400 metro.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Ruby Bell, habang si class A rider Mark Angelo Alvarez ang gagabay kay Feet Bell.

Nakalaan ang garantisadong P1.2M premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang naghayag ng pagsali ay sina Added Haha, Batang Manda, Boss Lady, Caring Melody, Giselle’s Touch, Louiseville at Still Somehow.

Kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo ang P720,000, mapupunta ang P240,000 sa second placer habang P120,000, P60,000, P36,000 at P24,000 ang third hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

Inaasahang magpapakitang-gilas ang mga kalahok na sina Louiseville at Added Haha na sasakyan ni John Alvin Guce ang Jockey of the Year ng PSA sa taong 2023.

Papasanin ng filly o babaeng kabayo ang bigat na 52kgs habang 54kgs naman ang kakargahin ng colt (lalaki).

Mag-uuwi naman ang breeder ng mananalong kabayo ng P60,000 habang P36,000 at P24,000 ang second at third sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

(Elech Dawa)