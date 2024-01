Zeinab nalito kina Bobby Ray, Bruno Mars

Nalito si Zeinab Harake matapos makita ang larawan ng singer na si Bruno Mars at ng kanyang boyfriend na si Bobby Ray Parks.

Sa Instagram story ni Zeinab ay makikita ang larawan ni Bruno habang katapat niya ang kanyang boyfriend.

Mukha namang nalito si Zeinab nang paglapitin ang mukha ng dalawa.

“Nalilito na ‘ko,” sey ni Zeinab.

Makikita rin sa nasabing story na nakangiti si Bobby Ray.

May nga nakausap naman kami na nagsabing hawig nga sina Bobby Ray at Bruno at may ‘K’ naman daw na malito si Zeinab.

‘Yun na!

(Carl Santiago)