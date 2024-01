‘Wala akong pinagsisihan’: Kim umaming naloko, nabulag sa pag-ibig

Umamin si Kim Chiu na nalinlang, niloko at nabulag, dahil sa pag-ibig.

Sa pa-game na ‘Yiz’ o ‘Wit’ nina Kim, kasama sina Paulo Avelino, Maricel Soriano at Race Matias, mga direktor na sina FM Reyes, Jojo Saguin, na-reveal nga ang mga naging karanasan sa pag-ibig ng bida ng ‘Linlang’.

Sa tanong na nalinlang sa pag-ibig, ‘Yiz’ nga ang sagot ni Kim. Pero, nagbago siya ng isip, na gustong gawing ‘Wit’ noong kailangan palang magpaliwanag.

“Pero, lahat naman tayo naloko sa pag-ibig. Kasi, wala, eh, nagmahal ka, siyempre masu-shoot ka talaga sa mundo ng kalokohan. Pero, that’s part of life, that’s part of growth. So, embrace the pain, and learn something from that experience. And you’re good to go!” sabi ni Kim.

Nabulag sa pag-ibig? Yes, ‘Yiz’ ang sagot nilang lahat.

Na sabi nga ni Maricel, “Lahat tayo ay naging tanga minsan.”

At again, pinagpaliwanag na naman si Kim. At ilang beses ba siyang nabulag sa pag-ibig?

“Grabe naman ‘yung how many times. Hahahaha!

“Alalahanin ko pa ba? Nakakaiyak ‘yon, eh. Hahahahaha!

“Of course, lahat naman ng experience about love, about life, wala akong pinagsisihan. That’s part of life, and I am thankful,” hirit ni Kim.

Pero, may follow up pa nga tungkol sa ‘recent learning niya sa pag-ibig’. Na hindi man sabihin, alam naman natin ang nangyari sa relasyon nila ni Xian Lim, di ba?

“You never stop loving. Kasi, love naman comes in all forms, friendship, love with your work. Basta, never stop loving!” sabi ni Kim.

Kaloka ang tilian ng mga fan sa paligid sa susog na chika na, “When one ends, one starts.”

Parang sinasabi nga na dahil tapos na ang relasyon kay Xian, puwedeng magsimula ang panibagong pag-ibig, with Paulo Avelino naman.

“Huwag tayong ganun! Hahahaha!” chika lang ni Kim.

Anyway, nangako sina Direk FM, Direk Jojo, na dahil sa free TV na mapapanood ang ‘Linlang’ kaya maisisingit na nila ang ibang mga eksena na hindi naisama noong ipalabas ito sa Prime Video.

Sabi nga ni Kim, mas maipapaliwanag na raw kung bakit naging ganun si Juliana, ang karakter niya sa ‘Linlang’.

Well…

(Dondon Sermino)