Tulak timbog sa Zambo drug bust

HIMAS-rehas ang isang high value individual (HVI) na tulak umano ng ilegal na droga matapos itong ma­bitag at makumpiskahan ng nasaP680,000 halaga ng pinaniniwalaang shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Zamboanga City noong Lunes.

Hindi na nakapalag nang posasan ng mga tauhan ng Zamboanga City Police Office (ZCPO) ang suspek na si Noel Lagasca, 54-anyos at residente ng Uranus st, Tumaga village ng nasabing lungsod.

Sa ulat na ipinadala­ sa Camp Crame ni ZCPO chief of police Col. Alexander Lorenzo, ikinasa ang operas­yon laban sa suspek sa kahabaan ng Nagka Drive Baliwasan Village ng lungsod na ito bandang alas-10:39 nang umaga.

Isang police poseur buyer ang nakaiskor ng shabu sa suspek gamit ang marked at boodle money.

Matapos na magpalitan ng ilegal na droga at pera, agad inihudyat ang pagdakip sa suspek.

Nakuha rito ang nasa 100 gramo ng umano’y shabu na may street value na P680,000 gayundin ang P1,000 marked money at 59 piraso ng boodle money na tig-P1,000.

Mahaharap ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. ­

(Edwin Balasa)