NAGSABOG ng cuteness sa TikTok ang doggy na ito na ala-panda ang itsura!

Pinost ng user na si hayyeeell (@hayyeeell on IG) sa kanyang account ang isang aso sa mall na nakuhanan niya ng video.

Mapapanood sa video na ginagala ang naturang aso na talaga namang aakalain mong panda dahil sa kulay ng balat nito na may itim at puti.

Hindi talaga puwedeng dedmahin ang fur baby na lahat ng makasalubong sa mall ay hinahabol pa ito ng tingin.

Ayon sa petplan.com, kilala ang breed na chow chow dahil sa resemblance o pagkakahawig nito sa mga panda bunsod ng bilog na itsura nito.

Marami namang madlang pipol ang natuwa na hindi naiwasang mag-iwan ng mga komento.

Ilan sa mga komento:

Para kay @lia, “Pandog or Chow-pan hahaha cute.”

“Naluluha ako sa sobrang cute!!! Pag-iipunan kita, maghintay ka lang PANDOG,” saad ni @jstthtn.

Hirit naman ni @queenmarymaria, “According to its fur & color its a panda. but according to its tongue it’s a chow chow.”

“Grabe, super cute naman niyan!!!! Huhuhu gusto ko rin saan mo i-add to cart yung ganyan? Charot!” dagdag pa ng isa.

Ikaw, gusto mo rin ba ng ganitong ka-cute na doggy?

(Moises Caleon)