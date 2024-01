Sports car ni Daniel matagal nang dinispatsa

Basta balitang Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ay talaga namang nagba-viral, ha!

Kahit ilang buwan na ring hiwalay ang KathNiel ay marami pa talaga ang interesado sa mga balita tungkol sa kanila.

Ang latest nga ay ang video ng Pinoy Pawnstars Facebook page ni Boss Toyo.

Makikita roon ang dalawang car dealer representatives na sinubukang ibenta ang una raw sports car ng KathNiel.

Isang Chevrolet Corvette na worth 6.5 million pesos ‘yon.

Nagkaroon ng tawaran at hanggang 5.8 million pesos lang ang gustong ibayad ni Boss Toyo, pero sarado sa 6 million pesos naman ang gusto ng car dealer representatives.

Anyway, inusisa namin ang isang malapit kay Daniel tungkol sa sports na ‘yon.

Tsika nito, “Kay DJ lang ‘yon, hehehe. Matagal na nabenta ni Daniel ‘yan, 2016 pa ata.

“First sports car ni DJ and red ang original color niyan.”

So hindi pala sa KathNiel ‘yon, kay Daniel lang. At matagal na ring pinakawalan ng Kapamilya actor, ha!

Pero dahil kay Daniel ‘yon ay malamang na mabenta nga ‘yon ng 6 million pesos o mahigit pa.

Anyway, sa dialogue ng taong tinanong namin na first sports car ‘yon ni Daniel, nangangahulugan ba na may iba pa siyang ganung klaseng kotse?

Bongga!

(Jun Lalin)