Sibak agad sa first round! Naomi Osaka nganga sa Australian Open

MADALING natapos ang grand slam comeback ni Naomi Osaka sa Australian Open na pinagreynahan niya noong 2019 at 2021.

Tatlong matches pagbalik mula 15-month layoff matapos ipanganak ang baby niyang si Shai, natalo si Osaka kay 16th-seeded Caroline Garcia sa Rod Laver Arena Lunes ng gabi.

“The competitive in me is really frustrated that I’m not winning these matches, of course,” ani Osaka, 26, sa post-match press conference.

Ibinulsa rin ni Osaka ang korona ng US Open noong 2018 at 2020. Ngayon lang siya nasibak sa first round sa Melbourne sapAOl nang mag-debut dito noong 2016.

Sa isa pang women’s singles match, ipinagpag ni top-ranked Iga Swiatek si 2020 champion Sofia Kenin 7-6 (2), 6-2 sa first round kahapon.

Nag-serve si Kenin sa first set habang lamang sa 5-4 pero hindi naisara. Inagaw ni Swiatek ang panalo sa tiebreaker.

(Vladi Eduarte)