Sandy Javier nahirang bilang PSA Horse Owner of the Year

KUKUTITAP ang gabi nina horse owner Vice Gov. Sandy Javier at jockey John Alvin Guce sa magaganap na San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Awards Night sa Enero 29 sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel sa Maynila.

Pararangalan si Javier dahil siya ang napisil na PSA Horse Owner of the Year mula sa oldest media organization ng bansa na ginigiyahan ni The Philippine Star sports editor Nelson Beltran bilang presidente.

Ilan sa mga kabayo ni Javier ang nagpakitang-gilas nitong nagdaang 2023 ay sina Robin Hood, Magtotobetsky at Vavavoom.

Nagwagi si Vavavoom sa Philippine Sportswriters Association Cup noong Setyembre na pinasibat sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Bukod sa mahusay na horse owner ay kilala din si Javier bilang magaling na breeder.

Mahihirang naman na PSA Jockey of the Year si class A rider Guce sa event na suportado ng Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Olympic Committee (POC), MILO, Cignal at PLDT/Smart.

Matagumpay ang naging career ni Guce noong 2023 kung saan ay halos manalo sa mga stakes race ang kanyang mga sinakyan.

Gumabay kay Big Lagoon si Guce noong Disyembre nang sikwatin ang panalo sa presithiyosong Presidential Gold Cup race.

Sinakyan at ipinanalo rin ni JA Guce si Treasure Hunting sa 2023 Philracom Ambassador Eduardo M. Cojuangco, Jr. Memorial Cup.

Makakasama nina Javier at Guce sa listahan ng pararangalan ang kabayong si Big Lagoon (PSA Horse of the Year) na pag-aari ni Melaine Habla.

Ang traditional Awards Night ay hatid ng 24/7 sports app ArenaPlus, PBA, PVL, 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero at Rain or Shine.

(Elech Dawa)