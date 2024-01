Isasalang na ang bagong talagang Finance Secretary Ralph Recto sa hearing ng Commission on Appointments (CA) sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Enero 22.

Makakasabay ni Recto ang 171 pang presidential appointees na naghahangad ng basbas ng CA.

“The CA has already received the appointment papers of Secretary Recto, along with the nomination papers of two ambassadors, and the pro-motion papers of 168 senior military officers,” pahayag ni CA Assistant Minority Leader at Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel.

Si Recto ay noong nakaraang Biyernes lamang pinanumpa sa puwesto ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos.

“Based on CA records, Flerida Ann Camille Mayo was named Philippine ambassador to Cambodia while Edgar Tomas Auxilian was selected Philip-pine ambassador to Papua New Guinea with concurrent jurisdiction over Kiribati and Solomon Islands,” dagdag ni Pimentel.

Ang bagong batch ng mga senior military officer ay kinabibilangan ng apat na Philippine Army major gene¬rals na sina Leodevic Guinid, Allan Hambala, Edmund Peralt at Ramon Zagala II.