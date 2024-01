Rahlir Hollis-Jefferson, TNT ipupuwersa do-or-die game

Mga quarterfinals game Miyerkoles:

(PhilSports Arena/Pasig City)

4:pm – (4) Phoenix vs Meralco (5)

8 pm – (1) Magnolia vs TNT (8)

(*Phoenix, Magnolia twice-to-beat)

NAKABALIK na si Roger Pogoy, consistent si Calvin Oftana, napiga na rin ng TNT ang potensiyal ni rookie Kim Aurin.

Naglaro na rin si veteran playmaker Jayson Castro, kumpleto na ang local support ni Rahlir Hollis-Jefferson. Mukhang handa na ang Tropang Giga sa pakikipagbuno sa Magnolia sa PBA Commissioner’s Cup quarterfinals.

Eksplosibo rin si Rahlir, tulad ng pinalitan niyang nakababatang kapatid na si Rondae. Tumabas si Hollis-Jefferson ng 35 points mula 17 of 23 shooting, may 9 rebounds, 11 assists, 3 steals sa 116-96 win ng kontra Phoenix noong Linggo nang selyuhan ng TNT ang eighth at last berth sa playoffs.

Susubukan ng Tropa na burahin ang handicap na win-twice laban sa Hotshots umpisa mamaya sa second game sa PhilSports Arena.

“Magnolia’s been number one the whole season and they’re a tough team to crack,” ani coach Jojo Lastimosa sa napipintong showdown. “I’m just hoping that we can improve our game little by little and hopefully we can have a really good competition against Magnolia.”

Huling naglaro ang Magnolia noong January 6, talo sa Meralco 85-80 sa Iloilo City.

Top seed ang Hotshots, maulit lang ang 110-102 sa Tropa sa first game ng conference at season noong November 5 ay bibiyahe na agad sa semis.

Sampung (10) araw natengga sina Tyler Bey, Paul Lee, Mark Barroca, Jio Jalalon, Calvin Abueva, Ian Sangalang habang hinihintay ang makakatapat sa playoffs.

(Vladi Eduarte)