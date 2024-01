POC President Bambol Tolentino masaya dahil level-up ang ‘Pinas sa winter sports

PANIBAGONG tagumpay para sa Pilipinas ang tatlong Pilipinong atleta na sasabak sa 4ht Winter Youth Olympic Games sa South Korea, ayon kay Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham “Bambol” Tolentino.

“It’s really good to see that we’re improving,” sabi ni Tolentino sa POC extraordinary general assembly Martes sa East Ocean Seafood Restaurant sa Paranaque City.

Ang Pilipinas ay patuloy na pumapasa sa mga pamantayan sa pagiging isa sa ilang tropikal na bansa na kuwalipikado ang mga atleta para sa Winter Olympics.

Sasagupa sa Winter Youth Olympics na nakatakdang magbukas sa Biyernes sa Gangwon ang tatlong atleta na sina speed skater Peter Groseclose, freestyle skier Laetaz Amihan Rabe at cross country skier Avery Balbanida.

May dalawang atleta ang Pilipinas sa Innsbruck 2012 edition – ang alpine skier na si Abel Tesfamariam at ang figure skater at ang dalawang beses na Winter Olympian na si Michael Martinez – at dalawa rin sa Lausanne 2020 – ang speed skater na si Julian Macaraeg at ang alpine skier na si Ana Noelle Wahleithner.

Hindi lumahok ang Pilipinas sa 2016 Lillehammer, Norway Winter Youth Olympic Games.

Pinuri ni Tolentino, incumbent mayor ng Tagaytay City na namumuno din sa cycling federation, ang Southeast Asian nations na Thailand at Singapore na may mga qualifying athletes din para sa Gangwon kung saan makakalaban nila ang Youth Olympians mula sa 17 Asian at kabuuang 79 national Olympic committees.

“Ang mga atleta sa Timog Silangang Asya ay bumubuti sa mga sports sa taglamig at masaya kaming maging bahagi nito,” sabi ni Tolentino. “Ito ay talagang isang malaking karangalan para sa South Korea para sa pagiging unang bansa sa Asya na nagho-host ng isang malaking kaganapan.”

May 19 na atleta ang Thailand at dalawa ang Singapore sa Gangwon.

Si Groseclose at ang kanyang mga magulang na sina Tim at Victoria ay nasa Seoul na, si Rabe ay lilipad sa Biyernes at si Balbanida ay nakatakda sa Gangwon sa Enero 25.

Sina Tolentino at POC secretary-general Atty. Si Wharton Chan ay nasa Gangwon sa Huwebes isang araw bago ang sabay-sabay na seremonya ng pagbubukas sa GangneungOval at PyeongChang Dome.

Magkakaroon ng 1,900 mga atleta na may edad 15 hanggang 18 mula sa 79 na bansa na maglalaban-laban para sa 81 gintong medalya na ipinakalat sa mga palarong inorganisa ng International Olympic Committee. (Lito Oredo)