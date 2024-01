ITINANGHAL bilang 4th placer sa katatapos lang na The Voice Germany 2023 ang Pinay na si Joy Esquivias, 26-anyos mula Casiguran, Sorsogon.

Hindi naging madali ang journey ni Joy sa kompetisyon na ito dahil marami siyang pinagdaanan bago makatuntong sa grand finals.

Noong blind auditions, napaikot niya ang apat na hurado sa kantang ‘Symphony’. Nanalo rin siya sa battle round matapos awitin ang ‘The Best Part of Me’ at dumiretso sa semifinals pagkaraan niyang magningning sa kanilang team competition sa kantang ‘Chandelier’.

Sa grand finals, buong husay na kinanta ni Joy ang ‘Promenade’ na talaga namang nagpahanga sa mga hurado at audience.

Halos apat na taon nang naninirahan si Joy sa Manheim, Germany kasama ang kanyang anak.

Mula pagkabata, hilig na talaga ni Joy ang umawit kaya naman napabilang din siya sa choir habang siya’y nag-aaral pa.

Bago sumali sa The Voice Germany, hindi na bago para sa kanya ang sumabak sa mga kompetisyon dahil noong 2017 ay sumubok din siya sa segment ng Showtime na ‘Tawag ng Tanghalan’.

Super proud naman si Joy sa lahat ng kanyang natutunan mula sa mga coach ng The Voice Germany at sobrang saya niya sa lahat ng suporta na kanyang natanggap mula sa mga Pinoy at taga-Germany.

“I was living my dream and I’m very grateful for this opportunity. It was an amazing experience,” say niya sa isa niyang panayam.

(Moises Caleon)