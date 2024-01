KUNG hilig mo rin tumungga este uminom ng kape, for sure relate ka rito!

Kamakailan lang ay nag-post ang user na si Omer Qadiz ng larawan sa Facebook group na ‘The Librarianologist’.

Say niya sa caption, “Drinking coffee while reading book >>.”

Makikita sa uploaded picture ang libro na kanyang binabasa na may titulong, “EVERY THING, EVERY THING” ni Nicola Yoon at hindi lang isang tasa ng kape kundi isang galon nito!

Ayon sa website na Houston Methodist, kapag uminom ka ng kape ay agad itong maa-absorb ng katawan lalo na ng ating utak.

Isa sa epekto nito ay nakakatulong upang maging alerto at gising ang diwa ng isang tao.

Nakatanggap ang post ni Omer ng halos 10k reaction, 3.6k shares, at mga comment mula sa mga madlang pipol.

Ilan sa mga komento:

Sabi ni Ahmid Hashem, “No, this is reading a book while drinking coffee.”

“More like drinking knowledge with latte,” saad ni Taroh Kogure.

“You gonna stay awake till the next morning,” hirit naman ng user na si Suhaimi Othman.

Tila iba naman ang take rito ni Olah Hee, aniya, “Nahhh. I don’t need coffee when reading my books. I prefer reading without it because my mind works clearer in imagining every scene in it.”

Ikaw, kaya mo ba uminom ng ganito karaming kape?

