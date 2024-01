Palalakasin Choco Mucho! Honey Royse Tubino lumipat ng pugad

PATATATAGIN ng sundalong-atleta na si Honey Royse Tubino ang kampanya ng Choco Mucho Flying Titans upang hanapin ang kauna-unahang korona sa Premier Volleyball League (PVL) bilang pinakabagong miyembro nito sa unang kumperensiya ng ikapitong season ng liga sa darating na Pebrero.

Isang panibagong arsenal ang idinagdag ng Flying Titans sa pag-aasam na muling makabalik sa finals kasunod ng unang podium finish sa liga nitong nagdaang second All-Filipino Conference noong nagdaang Disyembre.

Paniguradong makakapag-ambag agad ang beteranong outside hitter kasunod ng ilang pagbabago sa koponan matapos pakawalan ang mga beteranong manlalaro na kinabibilangan nina dating team captain Bea De Leon at Denise Lazaro-Revilla patungong Creamline Cool Smashers at Caitlin Viray na lumipat naman ng Farm Fresh Foxies.

“A new Titan is here. Salute this dynamic soldier-athlete turned powerful open hitter. Get ready for a season of explosive and tactical plays,” pahayag ng Choco Mucho sa kanilang Instagram post patungkol sa pagpasok ni Tubino sa koponan.

Ang 31-anyos na 5-foot-9 spiker ang pinakabagong manlalaro mula sa PLDT High-Speed Hitters na nagpaalam kasunod ng pag-alis nina Michelle Morente, Anj Legacion, Lut Malaluan at Mary Anne Mendrez, na makakasama rin sa Flying Titans, habang umentra naman sina dating F2 Logistics Cargo Movers Kim Fajardo, Majoy Baron at Kim Kianna Dy para sa PLDT.

Madadala ni Tubino ang malawak nitong karanasan sa Choco Mucho kasunod ng three-peat na korona sa University of Perpetual Help System Dalta Lady Altas at dalawang kampeonato sa Shakey’s V-League sa koponan ng Cagayan Valley Lady Rising Suns noong 2013 at Philippine SuperLiga sa Cignal HD Spikers noong 2017.

Nakapaglaro rin si Tubino para sa Philippine Army at Sta. Lucia sa masiglang playing career.

Makailang beses rin itong nagwagi ng Best Attacker sa Shakey’s V-League at NCAA, gayundin ang Best Spiker at Best Outside Hitter sa PSL, habang nanalo itong MVP at Finals MVP para sa Lady Altas.

Makakasama ni Tubino sa mas pinalakas na Choco Mucho ang wing rotation na kinabibilangan nina Mendrez, Isa Molde, Regine Arocha, matunog na bagong team captain na si Desiree Cheng, opposite hitter Katrina Tolentino at second All-Filipino MVP Cherry Anne “Sisi” Rondina.

Nauna nang tinapik sa free agency ng Choco Mucho sina Mendrez, playmaker Marionne “Mars” Alba galing ng Cargo Movers at libero Bia General mula Cignal.

“Ay Pak mas pinalakas ng CMFT,” wika ng isang fan sa mensahe nito sa social media account ng Choco Mucho, na sinundan naman ni _cheaguilar na “ang lakas ng spiker yoohoo. Praying na mag-Champion kayo ngayong season.”

(Gerard Arce)