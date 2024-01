Paano tatangkilikin ng fans ang sports?

MAGANDANG araw po sa ating lahat.

Maganda ang itinatakbo ng sports natin sa Pilipinas kamakailan lang, magmula PBA na premyadong liga natin, volleyball mapa-propesyunal man o collegiate, MPBL, PSL, NBL o FilBasket.

Meron akong nakikitang limang bagay na makakatulong sa pagpaparami ng fans para tauhin o tangkilikin ang sports.

PRESYO ng ticket sa venue o arena, dapat babaan, sa panahon ngayon na lagi na lang krisis, dapat maging praktikal ang mga nagpapaliga para abot-kayang panoorin ng mga parokyano o fans ang laro.

Marami na ring kalaban ang sports pagdating sa entertainment, mas gugustuhin na lang ng mga netizen na kumain sa paborito nilang samgyupsal o manood ng sine kung mahal ang ticket sa laruan. Tulad ng nangyari sa FIBA World Cup na ginto ang presyo sa venue kaya ginawang libre na lang ng organizers.

Dagdagan ng entertainment sa loob ng laro. Para naman maging sulit ang panonood ng fans, maliban sa mismong laro dapat dagdagan ng mga singer, circus, etcetera para lang pangdagdag sa kanilang nakikita.

Pangalawa, BALANCE, kung may drafting o bracketing sa liga, dapat maingat sa pag-trade ng players, iyung team na mahina dapat palakasin, walang lopsided na trade, bawasan ang sister teams.

Pangatlo, OFFICIATING, ito ang pangunahing problema ng liga, paano ipaparehas ang tawagan, paano maging cinsistent sa laro at paano maging patas sa bawat koponan. Kumuha ng competitiive at respetadong opisyales na hindi pwedeng i-bully o may sapat na kaalaman sa sports.

Pang-apat, SALARY CAP. Ito ang isa pinaka-importanteng bagay para maka-survive ang isang liga, kahit maraming mahusay na player sa sports, hindi pwedeng “SKY IS THE LIMIT” sa swelduhan ng players. Mamamatay nang kusa ang mga team kapag hindi naagapan ang paatasan sa sweldo.

Panglima, MARKETING, para ka panoorin ng mga netizen o fans, kailangan highly-skilled ang player sa kanyang respective sports, BANKABLE, ibig sabihin maraming tagahanga si player, presentable o may itsura na pwedeng ikatuwa ng fans na puntahan o panoorin.

Kahit sana isa dito sa ating suggestion eh makatulong sa ikakauunlad ng sports sa ‘Pinas.

Mabuhay!