Nikola Jokic o Joel Embiid? Mga sugarol mahihirapan pumili sa Denver, Phillies

TATLONG pares lang ng laban ang matatayaan ng mga mahihilig mamusta sa NBA ngayong araw ng Miyerkoles (Martes sa Amerika) pero tiyak na masisiyahan sila sa labanan dahil magkatapat ang reigning NBA champions Denver Nuggets kontra tropa ni 2022-2023 Most Valuble Player (MVP) Joel Embiid ng Philadelphia 76ers sa pagpapatuloy ng 2023-2024 NBA regular season game.

Bagaman wala pang odds, inaasahang balikatan ang labanan at dikit lang ang magiging dibidendo ng Denver at Philadelphia, parehong may two-game winning streak ang Nuggets at Sixers, nasa pangatlong silya sa Western Conference at Eastern Conference ang parehong team, ayon sa pagkakasunod.

Tangan ng Nuggets ang 28-13 record habang 25-13 naman ang Sixers, kakapitan ng Nuggets sina former MVP Nikola Jokic, Michael Porter, Jr. at Jamal Murray, samantala, maliban kay Embiid, sasandalan din ng Sixers sina Tyrese Maxey at Tobias Harris.

Sa pagbabalik ni Embiid mula injury ay tumikada ito ng 41 points at 10 rebounds upang akbayan ang Philadelphia sa 124-115 panalo kontra Houston Rockets.

Samantala, liyamado ang Phoenix Suns sa Sacramento King sa kanilang salpuka, may home court advantage ang Suns na may 1.53 odds habang 2.60 ang dehadong Kings.

Posibleng balikatan din sa pustahan ang Los Angeles Clippers kontra dadayong Oklahoma City Thunder.

(Elech Dawa)