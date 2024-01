Miron muna sa gedli! Jolina Dela Cruz nagpapagaling pa sa tinamong leg injury

PALABAN ang bagong-bihis na Farm Fresh Foxies na lalong titigas sa pagpirma ni Jolina Dela Cruz upang mabigyan ng magandang tsansa ang koponan sa darating na seventh season ng Premier Volleyball League (PVL) sa susunod na buwan.

Dadalhin ng all-around outside hitter mula Bulacan ang kanyang matinding kasipagan at talento sa batang koponan na isa sa mga tinitignang dark horse sa torneom

Subok sa kanyang kasipagan ang 24-anyos na spiker mula sa nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers sa lahat ng pagkakataon pagdating sa floor defense at atake, kasunod na rin ng career-high na 30 puntos noong Nobyembre kontra Cignal HD Spikers.

Gayunman, pansamantalang hindi masisilayan ang 5-foot-9 wing spiker sa darating na All-Filipino Conference dahil sa patuloy pa itong nagpapagaling sa tinamong leg injury.

Ang dating De La Salle University (DLSU) Lady Spiker ang isa sa mga naging malaking sandalan ng koponan upang mapanalunan ang 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament noong isang taon, bago ito tuluyang pumalo sa nabuwag na F2 Logistics sa Invitational Conference.

Nitong Sabado ay kinumpleto ni Dela Cruz ang ‘Lucky Nine’ na recruits ng Farm Fresh na kinabibilangan din nina dating Choco Mucho Flying Titans Caitlin Viray, setter Anj Legacion mula PLDT High-Speed Hitters, mga dating teammates sa F2 Logistics na sina Elaine Kasilag at Chinnie Arroyo, dating Chery Tiggo Crossover Jaycel Delos Reyes, dating University of Santo Tomas Golden Tigresses libero Janel Delerio at high-flyer Ypril Tapia, gayundin si Julia Angeles mula sa Galeries Towers.

Sunod-sunod na pagbati naman ang nakuha ni Dela Cruz sa kanyang malalapit na kaibigan sa social media kabilang si Chery Tiggo leading spiker Ejiya “Eya” Laure.

Naging mahabang palaisipan ang patutunguhang destinasyon ni Dela Cruz bago mapunta sa Farm Fresh.

Sasamahan nito ang grupo na binubuo ng mga dating Adamson Lady Falcons na sina ace playmaker Louie Romero, Trisha Tubu, Kate Santiago, Rizza Cruz, Aprylle Tagisip, dating NCAA champion na si Zamantha Nolasco ng Saint Benilde, dating Ateneo players Joan Narit at Sofia Yldefonso at dating UP hitter Alyssa Bertolano na gagabayan ni head coach Jerry Yee at sa tulong ni Japanese team consultant Master Shimizu.

(Gerard Arce)