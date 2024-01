Miguel pinalitan si Ruru sa Running Man PH

Nasa South Korea na nga sina Mikael Daez, Glaiza de Castro, Kokoy de Santos, Angel Guardian, Buboy Villar at Lexi Gonzales.

At siyempre, kulang sila, dahil hindi nga kasama si Ruru Madrid, na abala ngayon sa kanyang serye na ‘Black Rider’.

Yes, aarangkada na nga ang 2nd season ng ‘Running Man Philippines’ sa South Korea. At super sad si Ruru na hindi na siya kasama.

“Mami-miss ko kayooooo!” sabi ni Ruru sa grupo.

Pero siyempre, may pa-surprise sila, sa kung sino pa ang kukumpleto sa grupo? Pinasilip na nga nila ang isang lalaking naglalakad, at obvious na tinatago pa ang mukha.

Ang kamay, damit, sapatos lang niya ang pinapakita. At may caption lang na, ‘He’s ready to run’!

“Oh, ano, akala niyo maiiwan ang bagong runner sa Pilipinas? Siyempre dumating na rin siya sa South Korea and he is ready to run!”

Eh, sino ba ang pumalit kay Ruru?

Siyempre, nahulaan agad ng mga netizen, at may mga resibo nga silang nilabas, ha!

“So proud of you Miguel! Grabe.”

“Ang pogi ng newest runner. Gwapo ni Miguel.”

“Let’s go Miguel.”

“Likod pa lang, lakad pa lang, obvious na si Miguel na!”

“Deserve na deserve ni Miguel `yan, ha!”

“Naku, matagal silang hindi magkakasama ni Ysabel Ortega.”

Sa X (Twitter) account ng ‘Running Man Philippines’ ay may mga photo na nilabas ang netizen, na nasa airport nga si Miguel, na pareho ng maleta, sapatos, damit na suot, sa video na pinakita na tinago ang mukha.

Bongga!

(Dondon Sermino)