PINAYUHAN ng Philippine Consulate General ang mga Pinoy sa New York na manatili muna sa kanilang tahanan para makaiwas sa pa­nganib ng snowstorm.

Ito’y matapos na magpatupad ng travel ban ang mga awtoridad dahil sa naitala ng New York na record-breaking cross-country snowstorm na nagdulot ng zero visibility at malamig na hangin sa bansa.

Ayon sa konsulado, lubhang mapanganib ang pagbiyahe sa mga kalsada dahil umabot na sa pitong pulgada ang taas ng niyebe na bumabalot sa lugar.

Patuloy naman anila silang naka-monitor sa kalagayan ng mga Pilipino sa New York.

Hanggang sa kasalukuyan ay wala naman anila silang natatanggap na report na may naapektuhang Pinoy sa sitwasyon sa New York.

(Natalia Antonio)