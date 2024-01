Kinastigo ni dating Cavite Rep. Gilbert Remulla ang Mercury Drug dahil sa diumano’y pangit na serbisyo nito sa publiko.

“It’s about time Mercury Drug gets some serious competition. I hope a businessman, entrepreneur or conglomerate can put something together.

Their waiting time and service is so bad,” tweet ni Remulla nung January 15, 2024 ng 4:39pm

Si Remulla ang bunsong kapatid ni Justice Secretary Jesus Crispin “Boying” Remulla na nabigo nang tumakbo siya bilang senador noong 2010 sa ilalim ng ticket ni Manny Villar sa Nacionalista Party.

May sumang-ayon naman sa litanya ni Remulla laban sa nasabing botika.

“That’s so true Sec. Gilbert! Karamihan mga nakasimangot pa pag nagreklamo ka. 90% of their branches sobrang tagal ng service. Tag ko Mercury Robinson Imus branch. Pumasok ako 5pm to purchase medicine, nakalabas ako quarter to 6pm,” sabi naman ni Che Oclarit Me-dioro@che_mendioro na tila nalito dahil napagkamalan niyang ang Secretary ng Department of Justice ang nag-tweet.

Marami naman ang umokray kay Remulla, iba ay nagsasabing gusto lamang nito ang VIP treatment.

“Kasi feeling entitled ka. Hindi ka matyagang maghintay,” sagot sa kanya ni bettyboop@betty2015boop

(Eileen Mencias)