Mag-aama dedo sa rido, 1 pang kaanak malubha

RIDO o away ng magkalabang angkan ang pinaniniwalaang dahilan ng pag-ambush sa isang la­laki at dalawa niyang anak habang nakatraysikel ang mga ito noong Linggo sa bayan ng Pualas, Lanao del Sur.

Dead on the spot dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan sina Pendaton Polayagan, 54-anyos at mga anak na sina Tarapas, 32-an­yos at Mutilan, 26-anyos, pawang mga Maranaw.

Samantala, malubha namang nasugatan sa insidente ang kasama nilang kaanak na si Benjamin Polayagan, 25-anyos, na patuloy na inoobserbahan sa ospital.

Sa ulat ng pulisya, nangyari ang sidente sa liblib na lugar sa kahabaan ng Barangay Masao ng nasabing bayan bandang ala-1:40 nang hapon.

Pauwi na ang mga biktima lulan ng traysikel, na mas kilala sa lugar sa tawag na payong-payong, nang atakehin at paulanan sila ng bala ng hindi pa matukoy na bilang ng mga salarin.

Walang buhay na bumulagta ang mag-aama habang nakaligtas si Benjamin.

May hinala ang pulisya na rido o away-pamilya ang dahilan ng pananambang sa mga biktima.

Gayunman, patuloy ang imbestigasyon sa krimen para matukoy ang mga salarin at utak ng pa­nanambang.

(Edwin Balasa)