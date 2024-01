KD sinaluduhan sa pagtatanggol kay Alexa

Sinaluduhan ng mga Momshies ng ‘Magandang Buhay’ ang matapang na pag-defend ni KD Estrada sa kanyang ka-love team na si Alexa Ilacad mula sa mga basher.

Sey pa ng isa sa mga Momshie na si Melai Cantiveros, “Ginawa niya ito sa isang marespeto at mabuting paraan.”

Ayon kay KD, kaya niya ginawa iyon dahil si Alexa raw ay parang family na at hindi na raw niya kino-consider na ka-work lang.

Sey niya pa, “When you hurt my family or when you try to attack my family, I would really defend talaga po.”

Dahil sa nakakakilig na statement ni KD, in-ask ni Melai kung ano ang naramdaman ni Alexa nang i-defend siya ni KD?

Kuwento ni Alexa, nagulat daw siya sa naging post ni KD dahil magka-text at nagtatawanan pa raw sila that time hanggang sa hindi na mag-reply ang binata kaya in-ask niya ito kung ano ang nangyari?

Ang reply daw sa kanya ni KD, “I’m so mad,” at sinabi na nga nito ang pamba-bash ng mga supporters ng dati niyang fandom.

No idea naman daw si Alexa na may ganung nagaganap dahil blocked daw agad sa kanya ang mga bashers kaya hindi raw iyon lumalabas sa kanyang social media feed.

Dahil sa nalaman ay sinabihan niya si KD na huwag nang magsalita at baka ma-experience nito ang backlash kapag hindi pa siya tumigil.

Pero ayon kay KD, okey lang daw kung ma-backlash siya pero kung kay Alexa daw ito mangyayari, sey niya, “I can’t let that to happen.”

Hindi naman naiwasan ng tatlong momshie na sina Melai, Regine Velasquez-Alcasid, at Jolina Magdangal na kiligin bonggang sinabi ni KD.

Kilig din siyempre ang mga netizen na napa-sana all sa KDLex.

(Byx Almacen)