HANGAD nina Kaye Pingol at ng Uratex na maging isa sa anim na koponan na lalahok sa Invitational WPBA 3×3 na magaganap sa susunod na linggo.

Ito ang inaasam nina Kaye Pingol, ang no. 5-ranked women’s 3×3 player sa bansa at kapitan ng Uratex, sa layunin nitong mapanatili ang posisyon nito bilang standard sa local women’s 3×3 hoops, makakasama niya sa Dream lineup sina Sam Harada, Eunique Chan, Shanda Anies, Cecilia Junsa, at April Siat.

“Ito ay isang mahabang panahon na darating at kami ay masaya na maging bahagi ng pagtaas ng 3×3 basketball ng kababaihan sa lokal na harapan. Masaya lang kaming lumalaban at sisiguraduhin naming ibibigay namin ang lahat sa WPBA 3×3,” sabi ng may-ari ng team na si Peachy Medina.

Makakatapat ng Uratex Dream ang isang stacked field na kinabibilangan ng Gilas A, Gilas B, Philippine Air Force, Philippine Navy at Angelis Resort.

Ito ay magiging isang maikling tatlong linggong iskedyul ng elimination simula sa Enero 22 hanggang 23 sa Ayala Malls Circuit Makati, sa Enero 29 hanggang 30 sa Ayala Malls Market! Market!, at sa Pebrero 5 at 6 sa Ayala Malls Manila Bay, kung saan ang nangungunang apat na koponan ay aabante sa knockout playoffs na gaganapin sa Pebrero 19 sa Ayala Malls Glorietta.

(Lito Oredo)