Jimmy Butler nagbalik mula sa injury, Miami nakalusot sa OT kontra Brooklyn

BUMALIK mula injury (sprained toe) si Jimmy Butler, umiskor ng 31 kasama ang pandiing dalawang free throws sa dulo ng overtime para ihatid ang Miami Heat sa manipis na 96-95 win laban sa Brooklyn Nets Lunes ng gabi.

Nagsumite si Tyler Tio ng 29 points, 11 rebounds, may 11 at 20 si Bam Adebayo sa third straight win ng Heat (24-16) na nasa 5th sa East.

Kinapos ang 26 points ni Mikal Bridges at 23 ni Cam Thomas sa Nets (16-23), dumausdos sa 11th sa conference.

Nagkasya lang sa season-low 31 first-half points ang Miami at iwan ng 14, pero sa pangunguna nina Herro at Butler ay nangulit sa second. Nagpakalat ng 23 points si Herro pagbalik mula sa break, 21 kay Butler.

Na-outscore ng Heat ang Brooklyn 57-43 sa third at fourth quarters nasa unahan 88-86 may 5 seconds pa sa regulation. Nagsalpak ng dalawang free throws si Bridges para mapuwersa ang OT.

Inari ng Nets ang first 5 points ng extra time, tinapos ng Miami ang laro sa 8-2 run bago binulabog ang fall-away jumper ni Bridges sa closing seconds.

Samantala, sa bibihirang pagkakataon, nanalo din ang Lakers, malaking isda pa ang biktima nila.

Nagsumite si Anthony Davis ng 27 points, 15 rebounds, umayuda ng 25 si LeBron James at tinabig ng Los Angeles ang powerhouse Oklahoma City 112-105 Lunes ng gabi.

Humugot pa ang LA ng 14 points, 7 assists kay D’Angelo Russell.

Diniyeta ng Lakers sa 21 points sa fourth quarter ang Thunder (27-12), nawala ang angas na nagbigay sa kanila ng second spot sa West. Nasa 10th ang Lakers (20-21), kinolekta ang pang-anim lang na panalo sa huling 18.

(Vladi Eduarte)