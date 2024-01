Itlog mabisa kontra depresyon, pagkaulyanin

Karaniwang almusal ng mga tao ang pritong itlog ito man ay omellete, o sunny side up.

Bukod dito, ang madalas na almusal sa umaga ay mayroon ding itlog!

Tulad na lamang ng pancake, muffin, burrito, at marami pang iba.

Ang itlog kasi ang isa sa pinaka popular at accessible source ng protein na nagbibigay ng lakas para sa isang mahabang araw.

Pero gaano ba kadami ang itlog na maaari nating kainin sa isang araw? Healthy pa ba ito?

Ayon kay nutrition expert Dr. Kellyann Petrucci, maraming nutrients ang itlog at naglalaman din ng essential compounds na nakakatulong para magkaroon ng healthy diet tulad ng choline.

“Choline helps builds strong, bouncy cell membranes, and it also plays a critical role in methylation—the process of turning genes ‘on’ and ‘off,'” ayon kay Petrucci kung saan malaking tulong din umano ito para malabanan ang depresyon, pagiging makakalimutan at pagkabalisa.

“A high choline intake may help prevent depression, memory loss, and anxiety,” dagdag niya.

Ang itlog din ay good sources ng riboflavin, iron, zinc, folate, phosphorous, at vitamins A, D, B6, at B12 na para na ring multivitamin.

“Eggs don’t affect your cholesterol significantly. And when eggs do change your cholesterol, studies hint that they do it in a good way,” sabi pa ni Dr. Petrucci.

Kailangan na lamang maging maingat sa pagkaing ipapares sa itlog tulad ng saturated fat-filled breakfast meats, pati na ang fat na gamit sa pagluto ng itlog na maaaring makaapekto sa nutrisyon nito.

Inirekomenda ng health expert ang paggamit ng high quality fats tulad ng butter from grass-fed, pasture-raised cows at organic, grass-fed ghee.

(Natalia Antonio)