Irereklamo nagkakalat ng fake news! Ruffa naloka sa tsikang nabuntis ni Bistek

Naloka si Ruffa Gutierrez at ang kanyang kampo sa mga fake news na kumakalat sa internet.

Ang pinaka-latest nga ay nabuntis daw ni Herbert ‘Bistek’ Bautista ang isa sa stars ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Ni hindi nga nagsasalita sina Ruffa, Bistek tungkol sa tsikang magkarelasyon sila pero ikinakalat pa na buntis ang aktres, ha!

Nakakaloka!

May pinalabas din ang ibang fake news peddlers na isinugod daw sa ospital ni Bistek si Ruffa.

Sabi nga ng isang malapit sa aktres, “Beware of fake news spread across the internet. And stop believing everything you read or hear.

“Very healthy si Ruffa, bakit naman siya isusugod ni Bistek sa ospital?

“Sana huwag forward nang forward ng mga nababasa sa internet. Kasi marami ngang fake news. I-fact check din muna.”

Pero naniniwala ang taong kausap namin na, “Pero if something happens to Ruffa and she’s with Herbert that day, for sure he will rush her to the hospital because he’s reliable and consistent like that. But in this case, fake news ‘yung lumabas. Nakakaloka!”

Ang advice nga ng malalapit kay Ruffa ay huwag nang palampasin ang fake news peddlers.

Ang alam din namin, nag-consult na rin si Ruffa sa kanyang legal counsel kaugnay ng bagay na ito.

Abangan na lang ang gagawing pagrereklamo ni Ruffa para maturuan ng leksiyon ang mga nagkakalat ng fake news tungkol sa kanila ni Bistek, ‘noh?!

(Jun Lalin)