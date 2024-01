APAT na katao ang nasawi habang isa ang sugatan nang bumagsak ang sinasakyan nilang hot air balloon sa disyerto ng Arizona, USA noong Linggo.

Ayon kay Eloy City Mayor Micah Powell, may lulan itong 13 pasahero – isang balloon operator, walong skydiver at apat na pasahero nang bumagsak ito sa disyerto sa silangan ng Sunshine Boulevard at Hanna Road bandang alas-7:50 nang umaga.

Kinilala ng Eloy Police Department ang mga biktima na sina Chayton Wiescholek, 28, ng Union City, Michigan; Kaitlynn Bartrom, 28, ng Andrews, Indiana; Atahan Kiliccote, 24, ng Cupertino, California; at Cornelius van der Walt, 37, piloto ng bumagsak na sasakyan at mula sa South Africa na naninirahan na sa Eloy.

Kritikal naman sa insidente si Valerie Stutterheim, 23, mula sa Scottsdale, Arizona.

Nakalundag na umano sa ere ang walong skydiver nang magkaproblema ang aircraft.

“Though the exact cause of the crash is unknown, preliminary information suggests it occurred after the balloon had an unspecified problem with its envelope,” ayon sa US National Transportation Safety Board (NTSB).

Samantala, lumitaw sa inisyal na imbestigasyon na walang problema sa makina dahil nanatiling buo ang balloon at basket nito.

(Carl Santiago)