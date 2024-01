Aasahang bababa ang presyo ng galunggong pagsapit ng buwan ng Marso dahil sa pagtatapos ng close fishing season ngayong Enero.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Department of Agriculture (DA) Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na sa buwan pa ng Marso lalakas ang panghuhuli ng galunggong kaya mula sa presyong P200 kada kilo sa kasalukuyan, posibleng bababa ito ng mula P150 hanggang P130 kada kilo.

“Ang talagang season ng Pilipinas sa galunggong catching is March, April, May, June. Iyong lifting ng end of February, mahina pa iyong huli niyan. But by March, i-expect bababa ang presyo,” ani Laurel.

Ang taunang fishing ban sa galunggong ay nagsisimula noong Nobyembre 2023 at magtatapos ngayong Enero 2024, alinsunod sa Philippine Fisheries Code of 1998 na ipinatutupad sa ilang lugar sa bansa.

Layon nito na magkaroon ng pagkakataon na makapagparami sa panahon ng “breeding season” upang mas marami ang magiging huli pagsapit ng Marso.

Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. ang DA na palaguin ang aquaculture industry upang mabigyan ng hanapbuhay ang maraming Pilipino.

“Nag-emphasize si Presidente na kailangan natin iincrease ‘yong aquaculture. At the end of the day that is what will feed our people,” wika ni Laurel matapos ang pulong sa Chief Executive.

(Aileen Taliping)