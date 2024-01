Hiniling ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) at National Council on Disability Affairs (NCDA) na iulat sa taumbayan at Kongreso kung nasusunod ang pagbibigay ng VAT-exemption para sa mga persons with disabilities (PWDs) sa pagbili ng piling produkto at serbisyo.

Kasabay nito ay hinimok ni Romualdez ang Kamara na Representantes na gamitin ang oversight power nito at imbestigahan ang mga ulat na hin-di naibibigay ng tama ang diskuwento para sa PWDs gayundin sa mga senior citizen.

“We want to know how the concerned people have been complying with this law. We should show malasakit over the plight of our PWDs,” sabi ni Romualdez.

Si Romualdez ang isa sa pangunahing may-akda ng Republic Act 10754, na nagpapalawig sa benepis¬yo at prebilihiyo na ibinibigay sa mga PWD. Nilagdaan ito upang maging batas noong Marso 23, 2016 ng noon ay Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III.

“We just want to ensure that PWDs are enjoying the benefits they deserve under the law three years after its enactment. Let us work to beef up ef-forts in informing the public about the standards set by law for the rights and privileges of our PWDs,” sabi pa ni Romualdez.

Ang VAT exemption ay bukod pa sa 20% diskuwento na ibinibigay sa mga PWD sa ilalim ng inamyendahang Magna Carta for Disabled Persons (RA 9442). Kasama sa binibigyan ng tax exemption ang gamot, medical at dental services.

(Billy Begas/Eralyn Prado)