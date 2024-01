DonBelle ‘di lang pakilig, mananakot din

Magbabalik sa pelikula ngayong 2024 ang love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano o DonBelle.

Bibida ang New Gen Phenomenal Love Team sa isang horror film na ipo-produce ng Star Cinema.

Tuwang-tuwa nga ang fans dahil mahigit isang taon na since mapanood nila ang DonBelle sa pelikulang ‘An Inconvenient Love’ at excited din sila dahil malayo sa mga kilig projects ng dalawa itong next nilang pelikula.

Samantala, kilig na kilig ang mga faney sa latest Netflix episode ng DonBelle seryeng ‘Can’t Buy Me Love’ dahil finally nga raw ay may paghawak na ng pisngi at pag-amin na ng feeling ang character ni Donny na si Bingo kay Ling na character ni Belle.

Ang scene kasi ay nakatulog si Bingo sa kakahintay kay Ling hanggang sa makita siya nito.

Nang magising ay casual niyang sinabi kay Ling, “Gusto na kita, eh. Ikaw na nasa harapan ko,” habang hawak-hawak nga ang pisngi ng dalaga.

‘Yun nga lang wala namang sinagot si Ling sa sinabi sa kanya ni Bingo.

Base nga sa mga kaganapan ay mas papalapit na nga tayo sa exciting part!

Bonggels!